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11:17   15 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Эксперты из России, Турции и Ирана проведут в четверг в Астане двусторонние встречи для обсуждения сирийского урегулирования. Об этом заявил РИА Новости заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи.

Как сообщает агентство, дипломат пояснил, что пока идут только двухсторонние встречи. На вопрос о том, как идут переговоры, ар-Рамзи ответил: «Узнаем завтра».

6 марта МИД Казахстана подтвердил, что 16 марта в Астане пройдет встреча глав МИД России, Турции и Ирана. На повестке дня будет урегулирование ситуации в Сирии. 

Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #переговоры #политика #ближнее зарубежье #астана
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