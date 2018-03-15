Тонна слитков золота выпала из грузового самолета в Якутске

Груз принадлежит ООО «Чукотская горно-геологическая компания» и идет с пометкой «государственной важности».

Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что 15 марта при вылете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета компании «Нимбус» оторвало левую створку грузового люка. Экипаж воздушного судна решил вернуться в Якутск.

Источник сообщил, что самолет летел рейсом из Иркутска в Красноярск. В Якутске он сел на дозаправку, где его также проверили техники. При взлете груз выдавил створку люка. На взлетно-посадочную полосу выпала тонна белых слитком, каждый из которых весит по килограмму. Аэропорт решили закрыть, чтобы собрать выпавшее золото.