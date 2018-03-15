Минобороны: Начался отбор специалистов по искусственному интеллекту на форум «Армия-2018»

Минобороны РФ сообщило, что начался прием заявок на конкурс по отбору специалистов в сфере искусственного интеллекта для участия в специальной конференции «Инновационный клуб», которая пройдет на форуме «Армия-2018».

Главной темой экспозиции станет искусственный интеллект и различные сферы его применения: от национальной безопасности до промышленного производства. В оборонном ведомстве добавили, что также будут обсуждаться и такие сквозные технологии, как машинное зрение и сенсорика.

Напомним, форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».