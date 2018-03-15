Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Все больше стран ставят под сомнение политику Соединенного Королевства в отношении России.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мей объявила России ультиматум в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-политическим веществом. Она призвала другие страны присоединиться к ультиматуму. Изначально большинство западных политиков присоединились к давлению на Россию, однако сейчас многие из них изменили свое мнение. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший 13 марта с резким осуждением российской позиции, призывает разобраться в ситуации. Видимо, Франция не готова поддерживать принцип «презумпции виновности» в международной политике. Он заявил, что Франция не хочет иметь отношения к «фэнтезийной политике» британского премьер-министра. Вслед за Макроном риторику в отношении России смягчила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что до конца расследования необходимо сохранять товарищеские отношения с российскими властями. Неудивительно, что Меркель поддержала Макрона а не Мей: франко-германский дипломатический альянс существует с момента создания Европейского союза и считается одной из самых влиятельных дипломатических сил. Есть все основания полагать, что остальные страны Евросоюза будут действовать в соответствии с решением, принятым Меркель и Макроном. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения против России безосновательными, а также напомнил, что Юлия Скрипаль является российской гражданкой.