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Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

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11:05   15 Марта 2018
Весь мир
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Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Все больше стран ставят под сомнение политику Соединенного Королевства в отношении России.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мей объявила России ультиматум в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-политическим веществом. Она призвала другие страны присоединиться к ультиматуму. Изначально большинство западных политиков присоединились к давлению на Россию, однако сейчас многие из них изменили свое мнение. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший 13 марта с резким осуждением российской позиции, призывает разобраться в ситуации. Видимо, Франция не готова поддерживать принцип «презумпции виновности» в международной политике.  Он заявил, что Франция не хочет иметь отношения к «фэнтезийной политике» британского премьер-министра. Вслед за Макроном риторику в отношении России смягчила  и канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что до конца расследования необходимо сохранять товарищеские отношения с российскими властями. Неудивительно, что Меркель поддержала Макрона а не Мей: франко-германский дипломатический альянс существует с момента создания Европейского союза и считается одной из самых влиятельных дипломатических сил. Есть все основания полагать, что остальные страны Евросоюза будут действовать в соответствии с решением, принятым Меркель и Макроном. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения против России безосновательными, а также напомнил, что Юлия Скрипаль является российской гражданкой.

Автор: Юлия Стрелкова
#меркель #макрон #мей
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