Москва ожидает от Лондона выдачи 40 преступников — МИД РФ

Россия ожидает от властей Великобритании выдачи 40 российских преступников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Среди этих людей есть серийные убийцы. И их не выдают России многие годы», — заявила Захарова.

Представитель МИД также отметила, что преступники не просто получили политическое убежище и статус беженцев в Великобритании, но и полное покровительство Соединенного Королевства. Более того, их даже обеспечили полным социальным пакетом.

Также Захарова подчеркнула, что по линии военных и спецслужб Москва и Лондон уже очень давно не сотрудничают.