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10:50   15 Марта 2018
Весь мир
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США озвучили причину отставки Тиллерсона 

США озвучили причину отставки Тиллерсона 

Власти США назвали главную причину увольнения американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Главной причиной отставки Тиллерсона объявили разногласия экс-госсекретаря с американским президентом Трампом относительно урегулирования конфликта с КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников США.

Тиллерсон настаивал на диалоге с властями Северной Кореи, однако Трамп склонялся к варианту максимального давления на Пхеньян. Лидер США опасался, что глава Госдепартамента хочет пойти на уступки КНДР.   Тиллерсон занял позицию, что  необходим диалог с властями Северной Кореи, но Трамп был категорически против, настаивая на варианте максимального давления на Пхеньян. Президент США не хотел идти на уступки в отношении КНДР и опасался позиции Тиллерсона на этот счет.

Власти США сообщили, что рядом с Трампом должен быть человек, которому он полностью сможет доверять. 

Напомним, Тиллерсон также неоднократно заявлял о том, что изоляция России не отвечает ничьим интересам на мировой политической арене.

 

Автор: Екатерина Розина
#сша #политика #общество #весь мир #тиллерсон #причина отставки
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