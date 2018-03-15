США озвучили причину отставки Тиллерсона 

Власти США назвали главную причину увольнения американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Главной причиной отставки Тиллерсона объявили разногласия экс-госсекретаря с американским президентом Трампом относительно урегулирования конфликта с КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников США.

Тиллерсон настаивал на диалоге с властями Северной Кореи, однако Трамп склонялся к варианту максимального давления на Пхеньян. Лидер США опасался, что глава Госдепартамента хочет пойти на уступки КНДР. Тиллерсон занял позицию, что необходим диалог с властями Северной Кореи, но Трамп был категорически против, настаивая на варианте максимального давления на Пхеньян. Президент США не хотел идти на уступки в отношении КНДР и опасался позиции Тиллерсона на этот счет.

Власти США сообщили, что рядом с Трампом должен быть человек, которому он полностью сможет доверять.

Напомним, Тиллерсон также неоднократно заявлял о том, что изоляция России не отвечает ничьим интересам на мировой политической арене.