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10:56   15 Марта 2018
Россия
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Жириновский о Собчак: Политик должен подготовиться к жестким правилам

Жириновский о Собчак: Политик должен подготовиться к жестким правилам

Тому, кто не готов проявлять жесткость в некоторых вопросах, лучше не начинать политическую карьеру, заметил лидер ЛДПР.

Накануне кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак покинула дебаты на телеканале «Россия 1», обидевшись на оппонентов за то, что они перебивают ее. Она пожаловалась ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, что не может обратиться к своим избирателям, но тот не смог ей помочь.

Кандидат в лидеры России от ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что российскому политику следует изначально подготовиться к жестким правилам. Иначе эту карьеру лучше не начинать. Он подчеркнул, что вести телевизионные шоу и задавать вопросы как журналист намного проще.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Россиянам предлагается выбрать главу государства из восьми кандидатов: Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина, Ксении Собчак, Григория Явлинского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Сергея Бабурина.

Автор: Саша Подольская
#россия #жириновский #новости #собчак #выборы2018
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