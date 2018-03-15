Избирательные участки откроют в отделениях «Почты России»

В отделениях «Почты России» 18 марта будет организовано 38 избирательных участков. Отмечается, что почтовые отделения находятся в пешей доступности для многих россиян, что несомненно удобно.

Таким образом, избирательные участки будут открыты на объектах «Почты России» в Свердловской, Тверской, Самарской, Новосибирской, Брянской, Калужской, Костромской областях, в Приморском крае, а также в Санкт-Петербурге, в Татарстане и Бурятии.

Участки будут расположены в отделениях почтовой связи, в управлениях федеральной почтовой связи и на иных объектах почтового оператора.