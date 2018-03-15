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10:32   15 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк изучил «кумовской капитализм» на Украине и выявил, что в стране действуют 2 процента политически связанных фирм, которые контролируют 20 процентов оборота. 

Директор Всемирного банка по дела Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен сообщила данные результаты в своей колонке для издания «Экономическая правда».

Кахконен пояснила, что такая модель экономического управления, когда на политические решения преимущественное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется «кумовским капитализмом». Она добавила, что по данным исследования на Украине числится 2 процента политически связанных фирм, но стоит отметить, что именно эти компании контролируют 20 процентов общего оборота и свыше четверти активов всех украинских компаний. 

По словам директора Всемирного банка, эти фирмы занимаются горнодобывающей,энергетической и транспортными отраслями, где на них приходится более 40 процентов оборота, а также свыше половины всех активов, помимо этого они контролируют порядка четверти оборота и активов в сельском хозяйстве, в областях производства и экспорта зерна.

Во Всемирном банке заявили, что такая статистика не меняется в течение длительного срока. Кахконен отметила, что олигархи занимают доминирующую позицию в крупных отраслях экономики страны, они влияют на государство посредством представительства в парламенте и получают ренту.

Автор: Екатерина Розина
#украина #экономика #весь мир #всемирный банк
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