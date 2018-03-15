Российские специалисты, ищущие аргентинскую подлодку, досрочно выберут президента РФ

Избирательный пункт для специалистов ВМФ РФ организуют в культурном центре «Русский дом» в расположенном на берегу Атлантического океана городе Мар-дель-Плата, рассказал в среду посол России в южноамериканской республике Виктор Коронелли.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. К концу месяца ВМС Аргентины прекратили попытки спасти экипаж, однако поиски субмарины продолжились. В поисковой операции аргентинцам помогают российские специалисты. Часть из них (примерно 10 человек) находится на борту судна ВМС Аргентины Islas Malvinas. Именно они смогут выбрать президента в Мар-дель-Плате.

Специалисты, находящиеся на борту российского океанографического судна «Янтарь», которое также участвует в поиске подлодки, проголосуют прямо на корабле.

Выборы президента России состоятся 18 марта. За пост лидера страны борются восемь кандидатов, в том числе и нынешний глава государства Владимир Путин.