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10:25   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Российские специалисты, ищущие аргентинскую подлодку, досрочно выберут президента РФ

Российские специалисты, ищущие аргентинскую подлодку, досрочно выберут президента РФ

Избирательный пункт для специалистов ВМФ РФ организуют в культурном центре «Русский дом» в расположенном на берегу Атлантического океана городе Мар-дель-Плата, рассказал в среду посол России в южноамериканской республике Виктор Коронелли.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. К концу месяца ВМС Аргентины прекратили попытки спасти экипаж, однако поиски субмарины продолжились. В поисковой операции аргентинцам помогают российские специалисты. Часть из них (примерно 10 человек) находится на борту судна ВМС Аргентины Islas Malvinas. Именно они смогут выбрать президента в Мар-дель-Плате. 

Специалисты, находящиеся на борту российского океанографического судна «Янтарь», которое также участвует в поиске подлодки, проголосуют прямо на корабле.

Выборы президента России состоятся 18 марта. За пост лидера страны борются восемь кандидатов, в том числе и нынешний глава государства Владимир Путин.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #новости #аргентина #выборы2018
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