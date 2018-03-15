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10:35   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: в Камбодже проходит досрочное голосование

Выборы-2018: в Камбодже проходит досрочное голосование

В четверг, 15 марта, досрочное голосование по выборам российского президента состоится в Камбодже. Сообщается, что выездное голосование пройдет на базе бывшего генконсульства России в городе Сиануквиль, где находится около тысячи россиян.

Отмечается, что особое внимание при подготовке к выборам уделялось информированию россиян. Так, в нескольких гостиницах Сиануквиля были размещены плакаты о выборах. С гражданами РФ проводились специальные встречи, информацию распространяли на сайте посольства и с помощью его аккаунтов в соцсетях. В посольстве сообщили, что для избирателей из ряда отелей будет организован трансфер к участку.

18 марта избирательный участок будет действовать на территории посольства России в Пномпене. 

Автор: Виктория Разумовская
#камбоджа #досрочное голосование #выборы2018
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