Выборы-2018: в Камбодже проходит досрочное голосование

В четверг, 15 марта, досрочное голосование по выборам российского президента состоится в Камбодже. Сообщается, что выездное голосование пройдет на базе бывшего генконсульства России в городе Сиануквиль, где находится около тысячи россиян.

Отмечается, что особое внимание при подготовке к выборам уделялось информированию россиян. Так, в нескольких гостиницах Сиануквиля были размещены плакаты о выборах. С гражданами РФ проводились специальные встречи, информацию распространяли на сайте посольства и с помощью его аккаунтов в соцсетях. В посольстве сообщили, что для избирателей из ряда отелей будет организован трансфер к участку.

18 марта избирательный участок будет действовать на территории посольства России в Пномпене.