Ростуризм сообщил об увеличении числа американских туристов в России

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что в стране наблюдается рост числа туристов из США. За последние девять месяцев 2017 года приток американских туристов вырос на 25% по сравнению с 2016 годом.

По его словам, антироссийская пропаганда вызывает у американцев интерес к России. Он обратил внимание, что американские туристы не разочаровываются увиденным, поскольку видят современную и развитую страну.

Сафонов также напомнил, что в планах у Ростуризма увеличить въездной турпоток на 20-25% к 2022 году.