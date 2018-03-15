Южная Корея создала подготовительный комитет для саммита с КНДР

Комитет приступит к работе 16 марта в президентской резиденции «Чхонвадэ» в Сеуле, рассказал представитель администрации южнокорейского лидера.

Комитет займется подготовкой встречи КНДР и Южной Кореи на высшем уровне. В него вошли представители южнокорейских МИД и Минобороны, а также президентские секретари. Возглавит комитет руководитель секретариата президента Лим Чжон Сок.

Встреча глав Южной Кореи и КНДР запланирована на апрель текущего года. Местом проведения переговоров выбрали пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне.