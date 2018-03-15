Визит главы МИД Турции в США перенесен на более поздний срок

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить США с рабочим визитом 19 марта. В ходе визита должна была состояться встреча с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Однако теперь, по словам официального представителя МИД Хами Аксой, поездка переносится.

Ранее, во вторник, турецкий министр говорил о возможном переносе встреч с американскими коллегами, а также проведения консультаций по ситуации на севере Сирии.

Напомним, 13 марта, во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, а на его место предложил кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео.