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9:43   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: в Чечне на избирательных участках буду работать сурдопереводчики

Выборы-2018: в Чечне на избирательных участках буду работать сурдопереводчики

Член избирательной комиссии Чеченской республики Солижан Эльсункаев сообщил, что во время предстоящих выборов на избирательных участках в регионе будут работать сурдопереводчики. 

По его словам, специалисты будут работать на тех участках, где наибольшее количество глухонемых. В некоторых районах сурдопереводчики входят в состав участковых комиссий. Сообщается, что в Чечне проживает более 260 инвалидов по слуху с правом голосовать. 

Эльсункаев  также отметил, что власти региона сделают все возможное для создания комфортных условий для голосования людей с ограниченными возможностями. На выборах будут задействованы отряды волонтеров для оказания помощи пожилым людям и инвалидам. 

Автор: Виктория Разумовская
#чечня #волонтеры #выборы2018 #люди с ограниченными возможностями
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