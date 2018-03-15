Выборы-2018: в Чечне на избирательных участках буду работать сурдопереводчики

Член избирательной комиссии Чеченской республики Солижан Эльсункаев сообщил, что во время предстоящих выборов на избирательных участках в регионе будут работать сурдопереводчики.

По его словам, специалисты будут работать на тех участках, где наибольшее количество глухонемых. В некоторых районах сурдопереводчики входят в состав участковых комиссий. Сообщается, что в Чечне проживает более 260 инвалидов по слуху с правом голосовать.

Эльсункаев также отметил, что власти региона сделают все возможное для создания комфортных условий для голосования людей с ограниченными возможностями. На выборах будут задействованы отряды волонтеров для оказания помощи пожилым людям и инвалидам.