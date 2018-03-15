Надежда Савченко вернулась в Киев

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую ранее обвинили в побеге в Россию, прилетела в украинскую столицу рейсом из Мюнхена.

Об этом в четверг сообщил телеканал «112 Украина».

Служба безопасности Украины 12 марта вызвала Савченко на допрос по делу Владимира Рубана, подозреваемого в организации терактов на Украине. Однако вскоре выяснилось, что парламентарий покинула страну. Ее пресс-секретарь рассказала, что Савченко уехала с рабочей поездкой в ПАСЕ, но замглавы фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что ее там нет. Он предположил, что депутат сбежала в Россию. Позже Надежда опровергла его слова, выложив в сети фотографию с сессии Ассамблеи.

Утром 15 марта она вернулась в Киев рейсом их Мюнхена. В СБУ тут же заявили, что хотят видеть ее в четверг на допросе.