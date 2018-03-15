Сильный снегопад парализовал движение транспорта в Москве и Московской области. Возросло количество мелких ДТП.

Затруднение движения наблюдается практически на всех въездных магистралях в город. В Подмосковье образовались большие заторы на юге, юго-востоке, севере и северо-западе. В столице загруженность дорог оценивается на данный момент в семь баллов, согласно порталу «Яндекс.Пробки».

Столичное управление ГИБДД призывает москвичей быть особо внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.