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9:23   15 Марта 2018
Весь мир
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США сохранят антироссийские санкции из-за Крыма - Госдеп

США сохранят антироссийские санкции из-за Крыма - Госдеп

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт накануне заявила, что санкции США против России, введенные в одностороннем порядке после «Крымской весны», сохранятся, пока РФ не отдаст полуостров Украине.

Заявление американцев связано с выступлением в Крыму 14 марта, в преддверии годовщины присоединения региона к РФ, российского лидера Владимира Путина. Президент РФ поздравил крымчан с предстоящим праздником и поблагодарил их за решение вернуться в состав России.

Госдеп США счел слова Путина «ложными притязаниями на украинскую территорию». Американцы уверяют, что жители региона не хотели присоединяться к РФ, а выбор на референдуме 2014 года сделали «под тщательным осмотром вооруженных российских войск».

Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. По крайней мере 95% крымчан пожелали выйти из состава Незалежной и вернуться в РФ.

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #крым #новости
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