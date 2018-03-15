Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс». Банк является участником системы страхования вкладов.

По сообщению Центробанка, «Кредит Экспресс» неоднократно нарушал законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также был нарушен закон в области предоставления корректных и полных данных по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Было выявлено снижение размера капитала банка, а также основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Все это является угрозой для кредиторов и вкладчиков.