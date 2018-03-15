В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

Гражданина РФ Сергея Порамонова задержала иммиграционная полиция Таиланда по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола. Задержание произошло на Пхукете. Его ждет депортация.

Россиянин обвиняется в участии в организованном преступном сообществе. По данным некоторых СМИ, Порамонов является фигурантом дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. В 2016 году появилась информация о том, что он скрывается в Таиланде.