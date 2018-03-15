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8:42   15 Марта 2018
Россия
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Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Одна из популярных газет Австралии The Australian опубликовала материалы, в которых Россия обвиняется в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Посол России в Австралии Григорий Логвинов подверг газету жесткой критике за то, что она «мечет громы и молнии по поводу якобы несомненной вины России». 

Он заявил, что Россия готова принять участие в расследовании дела об отравлении в качестве «равноправного партнера». Посол подчеркнул, что статус допрашиваемого или же «назначенного» обвиняемого» неприемлем. Слова Логвинова опубликованы на сайте посольства. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #австралия #скрипаль
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