Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Одна из популярных газет Австралии The Australian опубликовала материалы, в которых Россия обвиняется в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Посол России в Австралии Григорий Логвинов подверг газету жесткой критике за то, что она «мечет громы и молнии по поводу якобы несомненной вины России».

Он заявил, что Россия готова принять участие в расследовании дела об отравлении в качестве «равноправного партнера». Посол подчеркнул, что статус допрашиваемого или же «назначенного» обвиняемого» неприемлем. Слова Логвинова опубликованы на сайте посольства.