США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что США заблокировали проект заявления КНР и РФ в поддержку урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Толчком к процессу стабилизации послужили договоренности о встречах руководства КНДР, США и Республики Корея.

По словам российских дипломатов, подобное решение вызывает ряд вопросов об истинных целях властей США с учетом наметевшегося потепления отношений в корейском регионе.

Напомним, что Россия и Китай предложили КНДР наложить мораторий на ядерные испытания, а Республике Корея и США — прекратить учения в регионе для стабилизации ситуации. Вашингтон предложение проигнорировал.