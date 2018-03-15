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 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
8:17   15 Марта 2018
Весь мир
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США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что США заблокировали проект заявления КНР и РФ в поддержку урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Толчком к процессу стабилизации послужили договоренности о встречах руководства КНДР, США и Республики Корея.

По словам российских дипломатов, подобное решение вызывает ряд вопросов об истинных целях властей США с учетом наметевшегося потепления отношений в корейском регионе. 

Напомним, что Россия и Китай предложили КНДР наложить мораторий на ядерные испытания, а Республике Корея и США — прекратить учения в регионе для стабилизации ситуации. Вашингтон предложение проигнорировал. 

Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #южная корея #совбез оон
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