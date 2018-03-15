Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
За год оборонные предприятия Свердловской области увеличили производство гражданской продукции до 30 процентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
На ежегодном собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности в Екатеринбурге губернатор отметил успехи «оборонщиков» в развитии производства высокотехнологичной гражданской продукции.
Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности области Николай Клейн отметил, что доля гражданской продукции в общем объеме выросла с 22,9 процентов в 2016 году до 29,9 процентов в минувшем году. Он также сообщил, что 46% предприятий Урала увеличили выпуск гражданской продукции.