Правительство Петербурга потратит 40 миллионов рублей на автобусы к ЧМ-2018

Комитет транспорта Петербурга объявил о начале тендера на перевозки во время летнего Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Предполагается, что будут осуществлены закупки более 160 автобусов на общую сумму около 37,5 миллиона рублей. В документе говорится, что подрядчик должен предоставить не менее 164 одноэтажных автобусов вместительностью 150 человек.

Обязательным требованием к автобусу является наличие кондиционера, соответствие классу «евро-5» и низкая посадка. Возраст транспортных средств не должен превышать пяти лет.