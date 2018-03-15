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7:55   15 Марта 2018
Россия
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Правительство Петербурга потратит 40 миллионов рублей на автобусы к ЧМ-2018

Правительство Петербурга потратит 40 миллионов рублей на автобусы к ЧМ-2018

Комитет транспорта Петербурга объявил о начале тендера на перевозки во время летнего Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Предполагается, что будут осуществлены закупки более 160 автобусов на общую сумму около 37,5 миллиона рублей. В документе говорится, что подрядчик должен предоставить не менее 164 одноэтажных автобусов вместительностью 150 человек.

Обязательным требованием к автобусу является наличие кондиционера, соответствие классу «евро-5» и низкая посадка. Возраст транспортных средств не должен превышать пяти лет.

Автор: Олег Королев
#петербург #чм-2018 #автобусы
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