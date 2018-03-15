В Петербурге впервые за десять лет отремонтируют Невский проспект

В Петербурге в апреле начнут ремонт Невского проспекта. Об этом заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

Невский проспект не ремонтировали около десяти лет. Подрядной организации предстоит заменить асфальтовое покрытие и убрать деформации дорожного полотна. По словам Харлашкина, работы завершатся в мае.

Проспект планируют закрывать частями. Полностью улица будет закрыта только по выходным дням и ночью.