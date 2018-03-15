На базе станции «Лосиноостровская» в Москве сформируют транспортный узел

В рамках развития Московских центральных диаметров возле станции «Лосиноостровская» сформируют транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, столичные власти готовы проработать возможность сформировать ТПУ на базе станции. Хуснуллин отметил, что значительное развитие получит существующая сейчас платформа «Лось».

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые будут связывать Подмосковье и столицу. Для пассажиров будут организованы пересадочные узлы, введут единую систему билетов, создадут навигацию и сервисы.