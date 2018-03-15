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7:18   15 Марта 2018
Россия
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Реконструкция Каховской линии метро Москвы начнется в текущем году

Реконструкция Каховской линии метро Москвы начнется в текущем году

Реконструкция Каховской линии метро Москвы начнется до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра столицы  по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент проектно-сметная документация почти завершена, ограничений в ней нет. Чиновник отметил, что работы должны стартовать до конца года.

Хуснуллин отметил, что «бирюзовая» ветка столичной подземки была построена более 30 лет назад. Сейчас на ней требуется замена инженерных систем. Также он отметил, что реконструкция будет проводиться по ночам.

Автор: Олег Королев
#москва #столичное метро #каховская линия
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