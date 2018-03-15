Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации

Столичные власти не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, проект льготной ипотеки отложен из-за того, что ставки ЦБ РФ падают из года в год, и по этой причине число ипотечных кредитов увеличивается. При этом Хуснуллин отметил, что уже утверждено положение о возможности дополнительной покупки квадратных метров по реновации.

Представитель столичной администрации почдеркнул, что вопрос брать ипотеку или искать другие источники для покупки дополнительного пространства будет зависит от возможностей самого человека.