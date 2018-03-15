СМИ: В России появится новая дорожная разметка

На дорогах России появятся синяя и желтая разметки. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В соответствии с одобренным ГОСТом, нововведения вступят с первого июня. Согласно документу, желтым будут обозначены зоны, где обгон запрещен. Синюю разметку будут иметь полосы движения на перекрестках, а также парковочные зоны.

Издание также отмечает, что принятый Росстандартом документ предусматривает введение двух новых разметок. Первая появится в виде стрелки в зоне разворота, вторая - будет запрещать выезд на перекресток во время затора.Также появится знак, обозначающий зарядку электромобиля.