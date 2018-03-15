Автомобили «Кортеж» представят на Московском автосалоне

Автомобили проекта «Кортеж» для министров и президента будут представлены в августе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что широкому кругу планируется представить линейку машин на Московском международном автомобильном салоне.

Российский проект «Кортеж» подразумевает создание семейства автомобилей — лимузин, минивэн и седан. Внедорожник будет представлен после 2020 года.

Летом минувшего года сообщалось, что президент России Владимир путин лично испытал прототип будущего лимузина.