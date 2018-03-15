СМИ: Полу Манафорту грозит 305 лет тюремного заключения

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

Федеральный судья окружного суда Вирджинии сообщил, что с учетом характера обвинений и объема доказательство, то с большой вероятностью Манафорт проведет остаток жизни в тюрьме.

Судебный процесс по делу начнется 10 июля. В октябре минувшего года Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс были обвинены в заговоре против США, в сокрытии лоббистской деятельности в интересах Украины, а также отмывании денег.