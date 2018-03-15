При крушении истребителя ВМС США погибли два пилота

В результате крушения истребителя ВМС США во Флориде погибли двое пилотов. Об этом сообщает американское командование.

Ранее стало известно, что истребитель F/A-18 американских ВМС разбился возле военной базы. Отмечалось, что летчики успели катапультироваться.

На официальной странице военного ведомства в Twitter сообщалось, что погибли оба пилота. Уточняется, что после крушения они были доставлены в больницу. Причины инцидента выясняются.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил, что истребитель входил в эскадрильи VFA-213 «Чёрные львы». Она известна тем, что в минувшем году наносила удары по позициям ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.