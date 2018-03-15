Владимир Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

Российский лидер Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину с победой на Паралимпийских играх-2018. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В телеграмме президента отмечается, что завоеванное Милениной золото является достойной наградой за упорный труд, настойчивость в достижении целей и силу воли. Путин отметил, что чемпиона подтвердила свои лидерские позиции в мировом лыжном спорте.

Ранее Миленина назвала неожиданной победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам спортсменки, до финишной черты ей было не ясно, что она получит медаль.