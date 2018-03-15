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5:25   15 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

Владимир Путин поздравил лыжницу Миленину с победой на Паралимпиаде

Российский лидер Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину с победой на Паралимпийских играх-2018. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В телеграмме президента отмечается, что завоеванное Милениной золото является достойной наградой за упорный труд, настойчивость в достижении целей и силу воли. Путин отметил, что чемпиона подтвердила свои лидерские позиции в мировом лыжном спорте.

Ранее Миленина назвала неожиданной победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам спортсменки, до финишной черты ей было не ясно, что она получит медаль.

Автор: Олег Королев
#путин #паралимпиада-2018 #миленина
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