Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
5:09   15 Марта 2018
Ближнее зарубежье
89

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

Латвия пытается развивать грузоперевозки из третьих в стран в Россию. Об этом сообщает Sputnik Latvia со ссылкой на   на дочернее предприятие Латвийской железной дороги.

После того, как транспортный сектор страны потерял значительный объем транзита грузов из России в Европу, Латвия начала развивать перевозки в обратном направлении. По информации LDz Loģistika, в текущем год в латвийские порты зашли уже два южноафриканских судна, одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды, которые затем направилась в России. Всего за 2018 год страна может транспортировать в Россию около 450 тысяч тонн марганцевой руды.

В компании отмечают, что это является признаком появления нового направления в логистическом секторе. При этом подчеркивается, что объемы грузов, следующих с запада на восток, ниже идущих в обратном направлении.

Автор: Олег Королев
#россия #латвия #грузоперевозки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:54   14 Марта 2018
259
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
15993
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
112
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
14059
Новости smi2.ru
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

 Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации

Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации