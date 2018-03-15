В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

Латвия пытается развивать грузоперевозки из третьих в стран в Россию. Об этом сообщает Sputnik Latvia со ссылкой на на дочернее предприятие Латвийской железной дороги.

После того, как транспортный сектор страны потерял значительный объем транзита грузов из России в Европу, Латвия начала развивать перевозки в обратном направлении. По информации LDz Loģistika, в текущем год в латвийские порты зашли уже два южноафриканских судна, одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды, которые затем направилась в России. Всего за 2018 год страна может транспортировать в Россию около 450 тысяч тонн марганцевой руды.

В компании отмечают, что это является признаком появления нового направления в логистическом секторе. При этом подчеркивается, что объемы грузов, следующих с запада на восток, ниже идущих в обратном направлении.