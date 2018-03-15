Посольство РФ призвало США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Российские дипломаты призвали Вашингтон отказаться от заявлений и планов, чреватых эскалацией конфликта в САР. Подчеркивается, что «британским сюжетом» Москву не получится отвлечь от сирийской проблемы.

В диппредставительстве выразили беспокойство тем, кого на самом деле поддерживают США в Сирии. Подчеркивается, что так называемым «сопротивлением» в Сирии руководит «Джабхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ), годами обстреливающая мирные кварталы Дамаска, в том числе диппредставительства РФ.