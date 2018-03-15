Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
4:46   15 Марта 2018
Весь мир
62

Посольство РФ призвало США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии

Посольство РФ призвало США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Российские дипломаты призвали Вашингтон отказаться от заявлений и планов, чреватых эскалацией конфликта в САР. Подчеркивается, что «британским сюжетом» Москву не получится отвлечь от сирийской проблемы.

В диппредставительстве выразили беспокойство тем, кого на самом деле поддерживают США в Сирии. Подчеркивается, что так называемым «сопротивлением» в Сирии руководит «Джабхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ), годами обстреливающая мирные кварталы Дамаска, в том числе диппредставительства РФ.

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #посольство рф в сша
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:54   14 Марта 2018
259
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
15993
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
112
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
14059
Новости smi2.ru
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

 Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации

Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации