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4:29   15 Марта 2018
Россия
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Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов

Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов

Около полумиллиона туристов из России будут находиться за пределами страны в день президентских выборов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

Глава ведомства Олег Сафонов сообщил газете, что всего за границей организовано о 394 избирательных участка в 146 странах. Благодаря помощи со стороны МИД РФ они появятся в популярных среди российских туристов местах.

Сафонов сообщил, что у россиян будет возможность проголосовать и в аэропортах вылета - там тоже будут работать участки. Он отметил, что для того, чтобы можно было проголосовать таким образом, в многофункциональном центре или на сайте госуслуг.

В выборах президента РФ участвуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «РОС»), Владимир Жириновский (ЛДПР),  Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов (Партия роста), 

Автор: Олег Королев
#туристы #выборы-2018 #зарубежные участки
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