В Совфеде прокомментировали выход Украины из СНГ

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможный выход Украины из СНГ. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что Украина много потеряет от такого решения. По мнению Джабарова, в Киеве это понимают.

Сенатор сообщил, что украинская сторона продолжает пользоваться преимуществами СНГ, не участвуя в делах содружества. В частности, речь идет о безвизовом режиме и преимуществах зоны свободной торговли СНГ.

Ранее сообщалось, что на Украине рассматривается как частичная, так и полная денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.