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4:03   15 Марта 2018
Россия
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В Совфеде прокомментировали выход Украины из СНГ

В Совфеде прокомментировали выход Украины из СНГ

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможный выход Украины из СНГ. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что Украина много потеряет от такого решения. По мнению Джабарова, в Киеве это понимают.

Сенатор сообщил, что украинская сторона продолжает пользоваться преимуществами СНГ, не участвуя в делах содружества. В частности, речь идет о безвизовом режиме и преимуществах зоны свободной торговли СНГ.

Ранее сообщалось, что на Украине рассматривается как частичная, так и полная денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Автор: Олег Королев
#украина #совфед #снг
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