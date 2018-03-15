Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции

Предприятия ОПК Екатеринбурга увеличили производство гражданской продукции
В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

В Латвии нашли новый способ заработать на российском грузе

 ​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ
В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

 США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по КНДР
3:45   15 Марта 2018
Весь мир
49

МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери

МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерении согласовать с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери. Об этом сообщает Le soir.

Как отмечается, в ближайшие часы Франция на высшем уровне организует переговоры с властями Великобритании для координации ответа.

Пятого марта стало известно, что в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились «неизвестным веществом», а после были госпитализированы в критическом состоянии. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к произошедшему.

В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к инциденту, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.

Автор: Олег Королев
#великобритания #франция #скрипаль #солсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:54   14 Марта 2018
259
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
15993
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
112
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
14059
Новости smi2.ru
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

 Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации

Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации