МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерении согласовать с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери. Об этом сообщает Le soir.

Как отмечается, в ближайшие часы Франция на высшем уровне организует переговоры с властями Великобритании для координации ответа.

Пятого марта стало известно, что в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились «неизвестным веществом», а после были госпитализированы в критическом состоянии. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к произошедшему.

В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к инциденту, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.