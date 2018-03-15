Посольство РФ в США выразило поддержку российским коллегам в Великобритании

Посольство РФ в США выразило поддержку российским дипломатам в Великобритании. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Как отмечается, приняв решение о высылке 23 российских дипломатов под надуманным предлогом, Лондон продемонстрировал, что его интересует установление истины в последнюю очередь. В посольстве отметили, что выстраивание отношений с Россией с помощью ультиматумов является опрометчивой позицией.

Российские дипломаты заявили, что никто не добивался результата через угрозы России. В посольстве РФ в США уверены, что коллеги из посольства в Лондоне достойно справятся с недостойными действиями британских властей.

По мнению представителей российской дипмиссии в США удар по российским дипломатам является признаком бессилия и отсутствия аргументов.