СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

Британские власти на протяжении некоторого времени «выдавливают» российских дипломатов из страны. Эту проблему поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с с британским коллегой Борисом Джонсоном.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел сообщает, что Лондон давно проводит негласную политику «выдавливания» российских дипломатов: им не продлевались и не выдавались визы.

Дипломат отметил, что российская сторона со временем стала отвечать зеркально. Подчеркивается, что проблема настолько обострилась, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров решил лично поставить ее перед своим британским коллегой Борисом Джонсоном, когда тот приехал в Москву в конце минувшего года.

Источник газеты отметил, что Лавров показал Джонсону список дипломатов, ожидающих визы в Великобританию. В ответ он заявил, что не занимается визами.