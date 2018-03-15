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2:41   15 Марта 2018
Россия
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Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Проживающие в Израиле 120 тысяч граждан России смогут проголосовать на выборах президента, придя на один из 14 избирательных участков. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ Дмитрий Алушкин.

Досрочное голосование пройдет 15 марта в Хайфе, 16 - в Ашкелоне и Тель-Авиве. Основной этап голосования пройдет в воскресенье.

Алушкин отметил, что на постоянном и временном консульском учете в Израиле состоят 153 тысячи российских граждан, из них избирательным правом обладают порядка 121 тысячи человек. Дипломат отметил, что в дни голосования в Израиле могут находиться от пяти до шести тысяч туристов из России.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них качестве самовыдвиженца.

Автор: Олег Королев
#израиль #выборы-2018 #зарубежные участки
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