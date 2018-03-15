Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

Учения по уничтожению крылатых ракет из ЗРС«Тор-М2» были проведены военнослужащими зенитной ракетной воинской части 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Об этом журналистам в ночь на четверг сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По словам пресс-секретаря, боевые расчеты зенитных ракетных систем в полевых условиях в течение месяца тренировались разворачивать и приводить в боевую готовность ЗРС «Тор-М2», заряжать пусковые установки, искать и обнаруживать воздушные цели, вести разведку воздушных целей и классифицировать их по степени опасности.

Также сообщается, что в ходе проведенных стрельб были израсходованы десять ракет, которыми были поражены 100% мишеней, которые имитировали высокоскоростные низколетящие воздушные цели типа «Саман».

По окончанию стрельб подразделения ПВО комбинированным маршем на расстояние боле 500 километров переместились к месту постоянной дислокации. В учениях участвовали 200 зенитчиков и более 50 единиц военной техники.