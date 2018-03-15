Белый дом поддержал решение Британии о высылке российских дипломатов

США поддержали решение Великобритании выслать российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что Вашингтон выражает солидарность своему ближайшему союзнику - Лондону. Также подчеркивается, что Россия якобы ответственна за «атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку».

Сандерс заявила, что инцидент в Солсбери укладывается в рамки поведения России, при котором страна якобы пренебрегает международно-правовым порядком, «подрывает безопасность» стран и будто бы пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты. В Белом доме отметили, что США и союзники работают вместе для обеспечения того, чтобы подобного рода атаки не повторялись.