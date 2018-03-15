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 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии
2:30   15 Марта 2018
Весь мир
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Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по инциденту в Солсбери удивился тому, что постпред США Никки Хейли оказалась «опытным химиком».

Экстренное заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери было инициировано в среду Великобританией. В ходе заседания американский постпред заявила, что США поддерживают Великобританию «в вопросе химической атаки в Солсбери» и согласны с тем, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери при помощи химического оружия лежит на России.

В ответ российский постпред Василий Небензя высказал мнение, что раз Великобритания смогла установить, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», значит она сама располагает формулой и образцами этого вещества, и, следовательно, может производить его сама. При этом Небензя отметил, что нам довелось жить в удивительное время, когда у нас на глазах происходят «удивительные события»:

«Идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Причем этот принцип уголовного права переносится на международные отношения. Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России», - заявил дипломат, отметив: - «Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужные никакие расследования».

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

При этом Небензя обратил внимание, что британский премьер-министр Тереза Мэй, в письме, которым она проинформировала генсека ООН об отравлении в Солсбери, написала, что правительство Великобритании «считает весьма вероятной» вину Российской Федерации в этой атаке. А Хейли в своем выступлении выразила полную уверенность в том, что ответственность за инцидент лежит на РФ, превзойдя, таким образом, в обвинениях своего верного союзника. 

Автор: Александр Люблинский
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