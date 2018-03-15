Владимир Путин подарил щенка школьнику из Ярославля

Мэр города Ярославль Владимир Слепцов вручил от имени президента России Владимира Путина подарил щенка школьнику. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее 12-летний Илья написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал, что мечтает о собаке. В минувшую среду мэр передал щенка мальчику.

Слепцов сообщил, что юный житель Ярославля получил подарок от лица главы государства. Он отметил, что детская мечта Ильи осуществилась. Мэр выразил надежду, что щенок станет верным другом для школьника.

Также ярославский градоначальник рассказал, что Илья активно занимается спортом и любит читать. Успехи ученика отмечают в школе, его портрет висит на доске почета.