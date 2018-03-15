На территории университета Чикаго полиция ищет вооруженного человека

Администрация Северо-Восточного университета в американском городе Чикаго сообщила о чрезвычайной ситуации на территории учебного городка и порекомендовала учащимся «оставаться в безопасных местах».

Полиция проверяет сообщение о вооруженном человеке, который был замечен на территории учебного городка. Об этом администрация высшего учебного заведения сообщает на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Полиция проверяет сообщения о чрезвычайной ситуации на территории студенческого городка в районе Эванстон-стрит», - говорится в опубликованном сообщении. Там же отмечается: - «Всем рекомендовано находиться в безопасных местах. Если учащиеся не находятся в данный момент на территории студенческого городка, то им рекомендовано не входить на территорию».

При этом ранее телекомпания CBS со ссылкой на источник в местной полиции сообщила о стрельбе в районе университета, однако к настоящему моменту эти слухи не подтвердились.

В настоящее время полиция проверяет сообщения о вооруженном человеке на территории университета. Информации о том, подтвердились они или нет, к настоящему моменту не поступало.