Истребитель ВМС США разбился у побережья Флориды

В американском штате Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик ВВС США. Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на представителя военно-морских сил Атлантики.

Как отмечается, F/A-18 Hornet загорелся в воздухе и врезался в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиабазы Ки-Уэст. Машина рухнула в районе Бока Чика Ки. Экипаж совершал учебный полет.

Сообщается, что штурман и пилот успели катапультироваться. В районе крушения проходит поисково-спасательная операция, о состоянии экипажа не сообщается.