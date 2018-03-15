Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

 Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках
​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

 ​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП

​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП
СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии
Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

 Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках
​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

 ​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП

​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП
СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии
1:42   15 Марта 2018
Весь мир
53

Истребитель ВМС США разбился у побережья Флориды

Истребитель ВМС США разбился у побережья Флориды

В американском штате Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик ВВС США. Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на представителя военно-морских сил Атлантики.

Как отмечается, F/A-18 Hornet загорелся в воздухе и врезался в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиабазы Ки-Уэст. Машина рухнула в районе Бока Чика Ки. Экипаж совершал учебный полет.

Сообщается, что штурман и пилот успели катапультироваться. В районе крушения проходит поисково-спасательная операция, о состоянии экипажа не сообщается.

Автор: Олег Королев
#крушение #вмс сша #флорида #истребитель
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:54   14 Марта 2018
221
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
14428
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
85
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
13019
Новости smi2.ru
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

 Лавров: Лондону придется ответить за попытку ввести общественность в заблуждение

Лавров: Лондону придется ответить за попытку ввести общественность в заблуждение