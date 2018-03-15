​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что законопроект об Антикоррупционном суде, на котором настаивает МВФ в рамках проведения антикоррупционных реформ, не буде принят, так как он представляет опасность для президента Порошенко.

Заявление Шуфрича приводит украинский телеканал NewsOne. В частности, депутат заявил, что он сам голосовал за создание на Украине Антикоррупционного суда, в котором судьи были бы действительно независимыми. При этом он высказал уверенность в том, что первым, за кого взялись бы судьи Антикоррупционного суда, если бы он был создан, был бы сам президент Порошенко и его окружение, и именно поэтому при нынешнем главе государства этого суда в стране не будет.

Также депутат заявил, что настоящей угрозой для Порошенко являются украинцы:

«Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его еще до Можайска», - сказал Шуфрич.

Напомним ранее Федерика Могерини – глава европейской дипломатии – заявила, что Украине необходимо удвоить антикоррупционные усилия.