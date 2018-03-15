СМИ: В ФИФА обеспокоены призывами бойкотировать ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) обеспокоена призывами бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России. Об этом сообщает AS со ссылкой на представителей организации.

В ФИФА официально не комментируют сложившуюся ситуацию. Представители федерации в частном порядке указывают, что напряженность не ослабнет, что поставит под угрозу проведение мирового первенства.

Ранее Великобритания и США заявили о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Российская сторона потребовала предъявить соответствующие доказательства, чего сделано не было. В качестве ответной меры Лондон рассматривает бойкот чемпионата мира по футболу.