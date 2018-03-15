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1:19   15 Марта 2018
Россия
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СМИ: В ФИФА обеспокоены призывами бойкотировать ЧМ-2018

СМИ: В ФИФА обеспокоены призывами бойкотировать ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) обеспокоена призывами бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России. Об этом сообщает AS со ссылкой на представителей организации.

В ФИФА официально не комментируют сложившуюся ситуацию. Представители федерации в частном порядке указывают, что напряженность не ослабнет, что поставит под угрозу проведение мирового первенства.

Ранее Великобритания и США заявили о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Российская сторона потребовала предъявить соответствующие доказательства, чего сделано не было. В качестве ответной меры Лондон рассматривает бойкот чемпионата мира по футболу.

Автор: Олег Королев
#футбол #чм-2018 #фифа #скрипаль
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