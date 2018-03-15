Двое школьников, пропавшие в Перми два дня назад, найдены живыми

В Перми живыми и здоровыми найдены пропавшие два дня назад школьники - 12-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Об этом в ночь на четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета, отмечая, что в отношении подростков не было совершено никаких преступлений. После того, как нашедшиеся школьники прошли медосмотр, в ходе которого было подтверждено, что они здоровы, они смогли вернуться к родителям.

Также отмечается, что далее Следственный комитет намерен проверить, в каких условиях проживали несовершеннолетние подростки, какие меры воспитания к ним применялись в семьях, и какие причины побудили их 12 марта скрыться из поля зрения взрослых.